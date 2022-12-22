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الجزائر تعرض بيع الكهرباء الفائضة لأوروبا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
23 ديسمبر 2022 00:46

عرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، بيع طاقة بلاده الفائضة من الكهرباء إلى الدول الأوروبية.

وقال الرئيس الجزائري، في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت الخميس، إن الجزائر تخطط لمد أنبوب طوله 270 كيلومترا تحت البحر باتجاه إيطاليا.

وأضاف تبون أن الجزائر تسعى أيضا لمضاعفة صادراتها من الغاز لتصل إلى 100 مليار متر مكعب سنويا من 56 مليارا في 2022.

في الشأن الداخلي، أوضح "سنرفع الرواتب في عام 2023 ثم سنويا، حتى نضمن العيش الكريم للمواطن البسيط، وقد نلجأ لصرف صكوك مالية للفئات الأكثر حاجة... الرقمنة هي التي تحدد الفئات المستفيدة من هذه الزيادة".

وأضاف الرئيس الجزائري أنه بالتوازي "مع رفع القدرة الشرائية، سنعمل على التحكم في الأسعار، وستكون هناك إجراءات في سنة 2023، من بينها رفع قيمة الدينار (العملة الجزائرية) بنحو 30 %، وزيادة دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع".

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