دعم إماراتي لجهود تحقيق الاستقرار في ميانمار

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة دعمها لمساعي مبعوثي الأمم المتحدة ورابطة «الآسيان» لتحقيق الاستقرار في ميانمار.

ورحبت الإمارات في بيان ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن بالقرار الصادر بشأن ميانمار، مشيرةً إلى أنه يُوّجه رسالة مهمة حول أهمية معالجة التحديات التي تواجهها أقلية «الروهينجا» والأزمة في ولاية «راخين»، لما تشكله من مخاطر على الأوضاع في المنطقة.

ودعا البيان إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية على المستوى الدولي لحل أزمة «الروهينجا» وضمان الاستجابة لأوضاعهم الإنسانية المتردية وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة والمستدامة والكريمة للاجئي ونازحي «الروهينجا» إلى ديارهم.

وقال البيان: «تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لتوفير المساعدات الأساسية للاجئي الروهينجا وخاصة الأطفال والنساء والتخفيف من معاناتهم، عبر دعم الدولة لجهود منظمة التعاون الإسلامي لمعالجة هذه الأزمة».