تأكيد إماراتي على أهمية مسار السلام في هايتي

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية إحراز تقدم على الصعيد السياسي في هايتي لوضع البلاد على مسار السلام وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية فيها، مشددةً على ضرورة الحفاظ على أي تقدم يتم إحرازه، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لحوار شامل، بقيادة وملكية هايتية.

وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين المنسق السياسي في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن إن إنهاء الحصار على محطة «فيرو» للوقود الشهر الماضي يعد تطوراً مهماً يتيح إغاثة العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على الوقود للحصول على الخدمات والسلع الأساسية.

وأشارت إلى أنه لاتزال هناك العديد من التحديات التي يجب معالجتها في هايتي، لا سيما قيام العصابات بإغلاق الطرق وسيطرتهم على الأحياء، الأمر الذي يعرقل بشكل مباشر وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية والسلع الأساسية، إلى جانب تفشي وباء الكوليرا، مشددةً على أن الآثار المترتبة على الحياة اليومية للمدنيين وأمنهم جراء سيطرة العصابات هو أمر لا يجب القبول به أو التغاضي عنه.