الجيش العراقي يعزز قواته في ديالى وكركوك وصلاح الدين

هدى جاسم (بغداد)

قتل وأصيب عدد من الجنود العراقيين، أمس، بهجمات شنها تنظيم «داعش» الإرهابي الذي رفع من وتيرة اعتداءاته في شمال العراق. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة استهدفت مركبة للجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة 5 جنود.

وأوضح: «عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة للفرقة 14 بالجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى، أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين».

وفي سياق متصل، قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتيهما في محافظة كركوك المجاورة.

وقال مصدر أمني إن الهجوم وقع في قرية «السحل» بقضاء «الدبس» في كركوك.

وتأتي هذه الهجمات بعد كمين تبناه «داعش» وأسفر عن مقتل 9 أفراد من الشرطة في كركوك الأحد.

وبعد أقل من 24 ساعة، استهدف التنظيم الإرهابي، مدنيين بإحدى القرى في ديالى، ما أسفر عن 8 قتلى.

وفي السياق، أكدت مصادر أمنية رفيعة بأن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أمر بتشكيل قوة عسكرية مدعومة بتعزيزات لنشرها في أطراف محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي تعد من المناطق «الرخوة» التي يستغلها التنظيم الإرهابي لتنفيذ هجماته.

وقالت المصادر لـ «الاتحاد»، إن السوداني سيزور محافظة ديالى للاطلاع على الأوضاع، وعقد اجتماعات مع القيادات الأمنية في المحافظة، والوقوف على أسباب الخروق التي حصلت في الفترة الأخيرة.

من جانبه، دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي القائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيل قوة عسكرية ممثلة من أبناء المناطق التي تشهد عدم استقرار في ملفها الأمني.

وقال الدهلكي في بيان: إن «مرحلة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار التي عاشتها محافظة ديالى في الأعوام السابقة تذكرنا بما تتعرض له اليوم».

وأضاف أن «هدر دماء المدنيين واستهداف العزل والمدن والقرى الآمنة، يمهدان لمرحلة الاقتتال والتهجير الطائفي، ومن أجل إيقاف هذا المخطط ندعو لتشكيل أفواج من أبناء المناطق الرخوة وغير المستقرة لضبط الأمن».