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«حكماء المسلمين» يرفض منع الفتيات من التعليم في أفغانستان

«حكماء المسلمين» يرفض منع الفتيات من التعليم في أفغانستان
23 ديسمبر 2022 01:30

أبوظبي (وام)

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أكد مجلس حكماء المسلمين أنه تابع بقلقٍ بالغٍ قرار حركة «طالبان» حظر التعليم الجامعي للفتيات والنساء بأفغانستان، مشيراً إلى رفضه القاطع لحرمان الفتيات والنساء من حقوقهنَّ الأساسية التي كفلتها لهنَّ الشريعة الإسلامية.
ودعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق الفتيات الكامل في التعليم، وعدم المساس بكرامتهنَّ وكافة حقوقهنَّ التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
وأكد مجلس حكماء المسلمين أن الإسلام جاء ليحرِّر المرأة من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها، وتعاملت معها باعتبارها إنسانًا غير كامل مسلوب الإرادة والحقوق، داعيًا إلى ضرورة العمل على ضمان حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهنَّ التي كفلها الإسلام.

أفغانستان
مجلس حكماء المسلمين
طالبان
حركة طالبان
التعليم الجامعي
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