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إجلاء 290 مهاجراً من ليبيا خلال أسبوع

إجلاء 290 مهاجراً من ليبيا خلال أسبوع
23 ديسمبر 2022 01:29

حسن الورفلي (بنغازي)

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أجلت المنظمة الدولية للهجرة، 290 مهاجراً غير شرعي في ليبيا من جنسيات متعددة إلى بلادهم خلال أسبوع.
وحسب المنظمة خضع المهاجرون لفحوصات طبية وعمليات كشف وقائية، قبل الرحلتين الجويتين اللتين تم تسييرهما إلى السودان ومالي في إطار برنامج العودة الإنسانية الطوعية.
من جهة أخرى، كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن اعتراض 1042 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.
وأشارت المنظمة، في نشرة مستجدة بشأن الوضع البحري في ليبيا، إلى اعتراض 23596 مهاجراً وإعادتهم إلى البلاد، منذ مطلع السنة الجارية، بينهم 21622 رجلاً و1109 امرأة و765 طفلاً.
وسجلت المنظمة وفاة 520 من المهاجرين في محاولتهم عبور المتوسط نحو أوروبا، واعتبرت 844 آخرين من المفقودين بين الأول من يناير و17 ديسمبر الجاري.
وتنشط في ليبيا عصابات تخصصت في نقل المهاجرين من دول أفريقيا، عبر الصحراء الكبرى، ومنها إلى الساحل الليبي. 

ليبيا
المنظمة الدولية للهجرة
المهاجرون
الهجرة غير الشرعية
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