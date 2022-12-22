الجمعة 23 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
حمدان بن زايد: هدفنا تحفيز قطاعي السياحة والترفيه
الإمارات تدعو إلى عدم تسييس الملف الإنساني في سوريا
«البلديات والنقل» تطلق حملة «سكنك مسؤوليتك»
بوتين يتوعد بتحطيم «الباتريوت» في أوكرانيا
الإمارات: محاربة الإرهاب مطلب شرعي وإنساني
دعوات لتشكيل «حكومة سياسية» في تونس
دبي تحتفظ بصدارة مؤشر «القوة العالمية للمدن 2022»
روسيا تحذر اليابان من «العسكرة الجامحة»
«دبي للمستقبل»: 4 مجالات رئيسة لنجاح الحكومات في عالم الميتافيرس
لبنان.. تحديد المشتبه بهم في مقتل عنصر من «اليونيفيل»
عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة مهير علي الكتبي
اليمن يدعو للتعامل مع أزمته بـ«منظور جديد»
وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«الاتحاد»: مشروع تنظيمي لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد
مبارك الفاضل المهدي لـ«الاتحاد»: نسعى للانضمام إلى «الاتفاق الإطاري» تغليباً لمصلحة السودان
راشد المعلا يعزي في وفاة ماجد بن يوسف ومنى بن عمير
دعم إماراتي لجهود تحقيق الاستقرار في ميانمار
«الإمارات الصحية»: ملتزمون بتطوير بيئة الأعمال المؤسسية
الجيش العراقي يعزز قواته في ديالى وكركوك وصلاح الدين
«الأرصاد» يعرض تجربة الإمارات في أبحاث الاستمطار
ميقاتي: لبنان على مفترق طرق إما النهوض أو التدهور
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
العراق: إصابة عناصر من الشرطة في هجوم إرهابي
الجيش العراقي خلال مطاردة داعش (أرشيفية)
23 ديسمبر 2022 00:19
أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، بأن 3 من أفراد من شرطة الطوارئ، بينهم ضابط برتبة نقيب، أصيبوا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب شرقي مدينة كركوك.
وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية سارعت إلى إغلاق المنطقة وشرعت في عملية تفتيش بحثا عن الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.
كان عناصر تنظيم داعش المتشدد قد هاجموا قوات للشرطة الاتحادية في إحدى القرى غربي مدينة كركوك الثامن عشر من الشهر الجاري مما تسبب بمقتل 9 من قوات الشرطة الاتحادية.
وأعلنت العراق النصر على التنظيم المتشدد بمساعدة من التحالف الدولي ضد داعش. لكن فلوله وخلاياه النائمة تنفذ، من حين لآخر، هجمات على المدنيين وقوات الأمن.
أخبار ذات صلة
الجيش العراقي يعزز قواته في ديالى وكركوك وصلاح الدين
رئيس الحكومة العراقية لـ«داعش»: إرهابكم لن يمر دون قصاص
المصدر: د ب أ
الجيش العراقي
داعش
هجوم إرهابي
الأكثر قراءة
عربي ودولي
البشير يعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 1989 بالسودان
21 ديسمبر 2022
عربي ودولي
الأردن.. مقتل 3 رجال أمن بمداهمة خلية إرهابية
20 ديسمبر 2022
الرياضي
عبدالله بن زايد: شكراً قطر
18 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 09:24
عربي ودولي
السلطات المغربية تسيطر على حريق بمنشأة للغاز.. ولا إصابات
اليوم 09:18
عربي ودولي
"الشيوخ الأميركي" يقر قانون الميزانية بقيمة 1.7 ترليون دولار
اليوم 08:58
دنيا
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
اليوم 08:50
دنيا
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
اليوم 08:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©