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العراق: إصابة عناصر من الشرطة في هجوم إرهابي

الجيش العراقي خلال مطاردة داعش (أرشيفية)
23 ديسمبر 2022 00:19

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، بأن 3 من أفراد من شرطة الطوارئ، بينهم ضابط برتبة نقيب، أصيبوا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب شرقي مدينة كركوك. 

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية سارعت إلى إغلاق المنطقة وشرعت في عملية تفتيش بحثا عن الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم. 

كان عناصر تنظيم داعش المتشدد قد هاجموا قوات للشرطة الاتحادية في إحدى القرى غربي مدينة كركوك الثامن عشر من الشهر الجاري مما تسبب بمقتل 9 من قوات الشرطة الاتحادية.

وأعلنت العراق النصر على التنظيم المتشدد بمساعدة من التحالف الدولي ضد داعش. لكن فلوله وخلاياه النائمة تنفذ، من حين لآخر، هجمات على المدنيين وقوات الأمن.

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