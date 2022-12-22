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روسيا تحذر اليابان من «العسكرة الجامحة»

روسيا تحذر اليابان من «العسكرة الجامحة»
23 ديسمبر 2022 01:33

موسكو (وكالات)

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حذرت روسيا، أمس، اليابان، من العودة إلى «العسكرة الجامحة»، مؤكدة أنها «ستثير حتماً تحديات أمنية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان بشأن عقيدة الأمن والدفاع اليابانية، إن «طوكيو على طريق حشد غير مسبوق للقوة العسكرية».
وكان مجلس الوزراء الياباني صادق في 16 ديسمبر، على مراجعة 3 وثائق أمنية رئيسة تتضمن القدرة على توجيه الضربات المضادة.
ومن شأن ذلك تمهيد الطريق لليابان لشن هجوم مضاد إذا تعرضت هي وحليفتها الولايات المتحدة لأي هجوم محتمل خاصة من كوريا الشمالية.
يأتي هذا بعد أكثر من 7 عقود تبنت فيها اليابان سياسة سلمية، لكنها باتت تتطلع إلى تعزيز قدراتها العسكرية، وزيادة إنفاقها الدفاعي، وتبني نهج لزيادة قوتها الدفاعية، خلال السنوات الـ5 المقبلة بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وكان كيشيدا قال في تصريحات سابقة، خلال حوار «شانغريلا الأمني» في سنغافورة: «أنا مصمم على تعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل أساسي في غضون السنوات الـ5 المقبلة، وتأمين زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع اليابانية اللازمة لتفعيل ذلك».

روسيا
اليابان
وزارة الخارجية الروسية
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