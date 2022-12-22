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لبنان.. تحديد المشتبه بهم في مقتل عنصر من «اليونيفيل»

عناصر من الجيش اللبناني بالقرب من المركبة التي تعرضت لإطلاق نار (رويترز)
23 ديسمبر 2022 01:32

بيروت (الاتحاد)

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حددت الأجهزة الأمنية اللبنانية هوية المشتبه بهم في حادثة إطلاق نار استهدفت الأسبوع الماضي آلية لقوّة الأمم المتّحدة الموقّتة «اليونيفيل» بعد مطاردتها من قبل مسلحين، ما أدى إلى مقتل عنصر إيرلندي، وفق ما أفاد مصدر قضائي أمس.
لكن برغم تحديد هوياتهم ضمن تحقيق يقوده القضاء العسكري، لم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من توقيف المشتبه بهم.
وقال المصدر القضائي إن «التحقيق تمكن من تحديد هوية المشتبه بهم، لكنّ حتى الآن لم يتم توقيف أي منهم، ومطاردتهم ما زالت مستمرّة»، مشيراً إلى أن «أكثر من شخصين اشتركوا في إطلاق النار على الدورية لدى وصولها إلى العاقبية».
وأوضح المصدر أن «المعطيات الأولية تفيد بأن الحادث ليس وليد ساعته، وأن الدورية كانت مراقبة مسبقاً وجرى مطاردتها من قبل سيارة كان يستقلها مسلّحون، وقد تعرضت لمضايقات واعتراض في نقطتين قبل وصولها إلى موقع الحادث».

قوات اليونيفيل
لبنان
الأجهزة الأمنية اللبنانية
الأمم المتحدة
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