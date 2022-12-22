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ميقاتي: لبنان على مفترق طرق إما النهوض أو التدهور

نجيب ميقاتي (إرشيفية)
23 ديسمبر 2022 01:31

شعبان بلال (بيروت، القاهرة) 

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اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن البلاد على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم، فيما دعت جامعة الدول العربية للإسراع بانتخاب رئيس للبلاد يكون معبراً عن اللبنانيين بجميع أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، جاء ذلك بينما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن تقارب ميزان القوى في مجلس النواب يعرقل انتخاب رئيس جديد، وأن الشغور الرئاسي خطر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد. وقال نجيب ميقاتي في كلمة ألقاها أمس، أمام «منتدى الاقتصاد العربي» في بيروت: «في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح بين 4 إلى 5 % عام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية». وأردف: «السيناريو الإيجابي يتمحور حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل». وتابع: «أما السيناريو المعاكس فسوف يؤدّي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات، وسيؤدي بدوره إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصاً على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسَر اللبنانية بشكل عام».
إلى ذلك، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، إلى الإسراع بإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية عبر انتخاب رئيس جديد يكون معبراً عن اللبنانيين بجميع أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، ويشكل «عنواناً لوحدة البلاد وعلامة على استعادة الثقة».
وقال أبو الغيط أمام «منتدى الاقتصاد العربي»: إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً يطول أمده ويزعزع الثقة ويؤثر سلباً على فرص التعافي الاقتصادي، معتبراً أن الأزمة الحالية ليست كسابقاتها. وطرح عدم التوافق على مرشح لرئاسة البلاد تساؤلات حول المتسبب بهذه الخطوة التي لها تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار المحلل السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت إلى وجود عجز في نظام المحاصصة الطائفية، معتبراً أن هناك أكثر من طرف يطلب حلاً شاملاً يتمثل في إعادة الاعتبار للدولة وحصر القوة العسكرية بيد الدولة، وفريق آخر يريد حلاً وسطياً عبر تسوية تبقي الأمور على حالها.
وأكد عصمت في تصريح لـ«الاتحاد» عدم وجود أي إمكانية حتى الآن لإجراء تسوية تؤدي إلى حل شامل ينقذ لبنان في ظل ميزان القوى الحالي المتقارب في مجلس النواب.

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