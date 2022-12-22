«الصحة» البريطانية تستعد لضغوط الإضرابات

لندن (وكالات)

تستعد هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا لزيادة الطلب على تلقي العلاج الطارئ، بعد الإضرابات التي نفذها العاملون في خدمات التمريض والإسعاف، وفي ظل تصعيد كبار مسؤولي الصحة لدعواتهم إلى الحكومة من أجل التفاوض مع النقابات بشأن الأجور.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس، بأن طواقم الإسعاف في إنجلترا وويلز قاموا بإضراب أمس الأول، بعد إضراب الممرضين الثلاثاء، مع استعداد هيئة الصحة الوطنية لمواجهة ضغوط إضافية كتأثير ثانوي للإضرابات.

ومن جانبه، يدرس وزير الصحة ستيف باركلي، التعجيل بزيادة رواتب العاملين بالهيئة العام المقبل، في محاولة لحل النزاع، ولكنه استبعد حتى الآن أي تحرك بشأن الأجور الحالية.

في هذا الصدد، قالت شركة البريد الملكي البريطانية، إنها تكافح من أجل البقاء، واتهمت إحدى النقابات بـ «ترويج الأكاذيب»، وذلك في رسالة شديدة اللهجة للموظفين قبيل بدء جولة جديدة من الإضرابات.

وينظم عمال البريد إضراباً اليوم وغداً، وهو ما يؤدي إلى تعطيل تسليم هدايا وبطاقات عيد الميلاد (الكريسماس)، في صفعة جديدة للشركة ولتجار التجزئة الذين يعتمدون على المبيعات خلال فترة الأعياد.