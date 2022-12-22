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نتنياهو يعلن تشكيل الحكومة قبيل انتهاء المهلة النهائية

بنيامين نتانياهو
23 ديسمبر 2022 01:29

القدس (وكالات)

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أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الرئيس يتسحاق هرتسوغ، أنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك قبيل دقائق من انتهاء المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، حسبما أكدت وكالة الأنباء الرسمية الخبر.
ونجح نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد نقاشات مطولة خاضها حتى اللحظة الأخيرة مع شركائه في اليمين الإسرائيلي بشأن اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وتحديداً حزب «يهوديت هتوراه».
وكان نتنياهو يخطط لتعيين زعيم حزب «شاس» أرييه درعي، بمنصب رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بسبب مخاوف من رفض المحكمة العليا تعيينه وزيراً بالحكومة.
يأتي ذلك، على إثر العقبات التي تمنع تعيين درعي وزيراً بحكومة نتنياهو، بسبب صفقة الإقرار بالذنب التي توصل إليها مع الادعاء العام مطلع العام الجاري، والتي أدت لاستقالته من الكنيست السابق مقابل الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
يذكر أن مهلة الرئيس الإسرائيلي لنتنياهو كانت انتهت بعدما طالب رئيس الحكومة بتمديدها 14 يوماً، في حين سمح له بـ10 أيام فقط.
وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصراً مريحاً في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي
إسرائيل
الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية الجديدة
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