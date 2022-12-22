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أميركا تعرض مساعدة الصين لمواجهة تفشي كوفيد

طاقم طبي ينقل مريضا مصابا بكورونا في الصين
22 ديسمبر 2022 23:55

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لتزويد الصين بلقاحات لمساعدتها في مواجهة تفشي كوفيد- 19، إلا أن الحكومة في بكين لم تطلب المساعدة حتى الآن.

وذكر بلينكن، في مؤتمر صحفي "نرغب في رؤية الصين تسيطر على هذا التفشي".

وأضاف أن الولايات المتحدة قلقة بشأن زيادة السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن التفشي الذي تشهده الصين له "نتائج على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق الصين على مستويات عدة".

شهدت الصين ارتفاعا للإصابات بعد أن خففت الكثير من قيود كورونا. واستمرارا في تخفيف القيود، تعتزم الصين في يناير المقبل خفض شرط الحجر الصحي للوافدين إلى أراضيها من الخارج.

وتطلب الصين حاليا من الوافدين إليها قضاء فترة حجر صحي في فندق أو منشأة أخرى أول خمسة أيام، على الأقل، بعد الوصول. 

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المصدر: رويترز
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