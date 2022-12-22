5 أسئلة حول صواريخ «باتريوت» التي ستتسلمها أوكرانيا
صواريخ "باتريوت"
22 ديسمبر 2022 22:58
قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن أمس الأربعاء، قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستقدم 1.85 مليار دولار أميركي أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن نظام الدفاع الجوي «باتريوت» الذي قال زيلينسكي إن بلاده بحاجة ماسة إليه.
وفيما يلي أهم المعلومات عن هذا النظام:
- ما هو نظام باتريوت؟
«باتريوت» هو نظام دفاع صاروخي أرض-جو يعتبر واحداً من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في ترسانة الولايات المتحدة. واستُخدم النظام لأول مرة في القتال خلال حرب الخليج عام 1991 ثم لاحقاً في العراق عام 2003.
وقالت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في عام 2015، إن نطاق رادار النظام يصل إلى أكثر من 150 كيلومتراً.
- ما هي تكلفة هذا النظام؟
تبلغ تكلفة مجموعة «باتريوت» حديثة الإنتاج أكثر من مليار دولار، منها 400 مليون دولار للنظام، و690 مليون دولار للصواريخ في البطارية، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
- ما مدى انتشار استخدام النظام؟
قامت «رايثيون تكنولوجيز» المصنعة ببناء أكثر من 240 نظام «باتريوت» تستخدمها حالياً 18 دولة، بينها الولايات المتحدة. والطلب على النظام مرتفع جداً. وقالت الشركة إن النظام اعترض أكثر من 150 صاروخاً باليستياً في القتال منذ عام 2015.
- كيف سيساعد «باتريوت» أوكرانيا؟
قالت أوكرانيا إنها بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي للحماية من وابل الضربات الصاروخية والطائرات المُسيّرة.
وحتى الآن، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا زوجين من أنظمة صواريخ أرض-جو الوطنية المتقدمة (ناسامس).
ونظام «باتريوت» مُصمم لاعتراض التهديدات مثل الطائرات والصواريخ الباليستية، لكن يمكنه أيضاً إسقاط طائرات «انتحارية» مُسيّرة. لكنه سيكون وسيلة مكلفة للغاية لتدمير الطائرات من دون طيار التي لا تكلف سوى آلاف الدولارات.
- متى سيصل النظام إلى أوكرانيا؟
لن تتمكن أوكرانيا من نشر صواريخ «باتريوت» في ساحة المعركة قبل بضعة أشهر.
وقال مسؤولون أميركيون إن النظام سيصل أولاً إلى ألمانيا، حيث ستتدرب قوات أوكرانية هناك على كيفية استخدامه.
وقد يستغرق التدريب شهوراً لأن كل النظام يتطلب عشرات الجنود لتشغيله.
وسيتعين على أوكرانيا بعد ذلك أن تقرر كيف وأين تنشر النظام دون أن تدمره القوات الروسية. وقالت روسيا إن نظام الدفاع الصاروخي «باتريوت» سيكون هدفاً مشروعاً لها.