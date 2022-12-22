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زيلينسكي يناقش خططاً استراتيجية مع نظيره البولندي

زيلينسكي (يمين الصورة) يلتقي نظيره البولندي دودا
22 ديسمبر 2022 22:38

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا في طريق عودته من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، عبر قناته على تطبيق «تلغرام» إنه ناقش مع دودا «الخطط الاستراتيجية للمستقبل، والعلاقات الثنائية والتفاعلات على المستوى الدولي في 2023».

وشكر زيلينسكي دودا على «دعم (بولندا) الراسخ والقوي»، واصفا إياه بأنه «صديق لأوكرانيا».

ولم يكشف عن موقع الاجتماع. وأظهرت مقاطع مصورة زيلينسكي وهو ينزل من طائرة ثم يحتضن دودا قبل أن يجلس كلاهما إلى طاولة.

كانت السلطات البولندية قد أعلنت، يوم الأحد، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين، الذين استقبلتهم البلاد، بلغ 8 ملايين و479 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير الماضي.

ومررت بولندا، في مارس الماضي، مشروع قانون يمنح اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إقامة قانونية والحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أندريه دودا
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