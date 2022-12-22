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جيش الصومال يستعيد محافظة مهمة من حركة الشباب

جنود من الجيش الصومالي
22 ديسمبر 2022 22:02

قال الجيش الصومالي، اليوم الخميس، إنه استعاد المعقل الأخير لحركة الشباب الإرهابية في محافظة "شبيلي الوسطى" بوسط البلاد.

وأعلن عبدالله علي أنود المتحدث باسم الجيش الصومالي، في مقديشو "قواتنا تحكم سيطرتها الآن أيضاً على منطقة رونيرجود".

وقال إن استعادة الإقليم المهم في شمال العاصمة هو انتصار عظيم لشعب الصومال.

تتعرض البلاد، الواقعة في القرن الأفريقي ويبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة، منذ سنوات لهجمات من متطرفي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتشن الحكومة في مقديشو، منذ أشهر عديدة، حملة عسكرية ضد الجماعة.

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المصدر: د ب أ
الصومال
حركة الشباب الإرهابية
حركة الشباب
الجيش الصومالي
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