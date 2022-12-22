الجمعة 23 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يردّ الأسبوع المقبل على تحديد سعر نفط روسيا

حقل نفط في روسيا
22 ديسمبر 2022 21:56

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه يعتزم توقيع مرسوم يتعلق برد روسيا على سقف سعري فرضه الغرب على نفط بلاده الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ولم يقدم بوتين أي تفاصيل عن المرسوم المرتقب الذي قال عنه الكرملين إنه سيحدد رد روسيا على فرض مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر الجاري سقفاً على سعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

يأتي قرار الدول الغربية تحديد سقف للنفط الروسي ضمن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها تلك الدول على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

أخبار ذات صلة
روسيا تبحث الرد على سقف أسعار النفط
الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات تاسعة على روسيا
المصدر: رويترز
النفط الروسي
أسعار
عقوبات
آخر الأخبار
ارتفاع أسعار الذهب
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 09:24
صور من الانفجار
عربي ودولي
السلطات المغربية تسيطر على حريق بمنشأة للغاز.. ولا إصابات
اليوم 09:18
مجلس الشيوخ الأميركي
عربي ودولي
"الشيوخ الأميركي" يقر قانون الميزانية بقيمة 1.7 ترليون دولار
اليوم 08:58
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
دنيا
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
اليوم 08:50
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
دنيا
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
اليوم 08:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©