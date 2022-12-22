بوتين يردّ الأسبوع المقبل على تحديد سعر نفط روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه يعتزم توقيع مرسوم يتعلق برد روسيا على سقف سعري فرضه الغرب على نفط بلاده الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
ولم يقدم بوتين أي تفاصيل عن المرسوم المرتقب الذي قال عنه الكرملين إنه سيحدد رد روسيا على فرض مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر الجاري سقفاً على سعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.
يأتي قرار الدول الغربية تحديد سقف للنفط الروسي ضمن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها تلك الدول على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.