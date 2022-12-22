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وفاة المئات جراء الكوليرا في مالاوي

الكوليرا
22 ديسمبر 2022 21:48

قالت خومبيز تشيبوندا وزيرة الصحة في مالاوي، اليوم الخميس، إن حصيلة وفيات مرض الكوليرا في بلادها تجاوزت 400 شخص وناشدت سكان المناطق الأكثر تضررا بالحصول على التطعيم.

وقالت تشيبوندا، في إفادة صحفية في العاصمة ليلونجوي، إن إجمالي الإصابات بلغ 13837 حالة وإن المرض أودى بحياة 410 أشخاص منذ رصد أولى الحالات في مارس الماضي. يبلغ معدل الوفيات الحالي 2.96 بالمئة.

وأثار المرض، الذي ينتشر عن طريق المياه والغذاء الملوثين، مخاوف بين عمال الرعاية الصحية من احتمال تفاقمه لأن معظم الحالات رصدت قبل بداية فصل الأمطار.

وقالت تشيبوندا إن 13 من أصل 15 منطقة استُهدفت بتوزيع لقاح الكوليرا تمكنت من تغطية 83.6 بالمئة منها باللقاح.

لكن الوزيرة حثت سكان "مانجوتشي"، وهي أكبر مركز سياحي في مالاوي ومدينة "بلانتاير"، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهما من أكثر المناطق تضرراً، على الحصول على اللقاحات بسرعة وتشديد إجراءات النظافة خلال موسم الاحتفالات.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن أربع مناطق من المنتجعات المطلة على البحيرة في مالاوي سجلت معظم الحالات، وعلى رأسها مانجوتشي، التي سجلت أكبر عدد من الحالات بلغت 3698 إصابة و71 وفاة.

وتلقت مالاوي 2.9 مليون جرعة من لقاح للكوليرا من منظمة الصحة العالمية في نوفمبر الماضي.

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المصدر: رويترز
مالاوي
الكوليرا
وفيات
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