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بوتين يردّ على تسليم صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا

صواريخ باتريوت
22 ديسمبر 2022 20:41

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا منظومة أسلحة متقادمة يمكن لروسيا مواجهتها.

وأضاف بوتين، للصحفيين، أن منظومة باتريوت "متقادمة للغاية" ولا تعمل مثل منظومة "إس-300" الروسية.

وأردف "حسنا، سنأخذ هذا في الحسبان وسنجد سبيلا للمواجهة دائما".

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوبي بلينكن أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده قررت لأول مرة تسليم منظومة "باتريوت" الصاروخة المتطورة إلى كييف وذلك بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ الأزمة الحالية.

وأوضح بوتين أن روسيا تريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بمفاوضات دبلوماسية.

وأكد "هدفنا ليس إطالة أمد الصراع العسكري وإنما على العكس إنهاء هذه الحرب. نسعى لتحقيق ذلك وسنواصل السعي.. سنكافح من أجل إنهاء هذا (الصراع)، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل بالطبع".

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صواريخ باتريوت
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