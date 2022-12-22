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روسيا تقدّم تبريراً لمناوراتها العسكرية مع الصين

جنود صينيون وروس يرفعون علمي بلديهما (أرشيفية)
22 ديسمبر 2022 19:02

قدمت روسيا، اليوم الخميس، تبريراً لمناوراتها العسكرية مع الصين في بحر الصين الشرقي.

وأعلن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان الروسي أنّ المناورات البحرية بين البحرية الروسية والصينية هي "رد فعل" على الموقف "العدواني" للولايات المتحدة في آسيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن غيراسيموف قوله إنّ "هذا التعاون رد فعل طبيعي على التراكم العدواني للإمكانات العسكرية الأميركية في المنطقة".

وأضاف أن "الدوريات البحرية والجوية الروسية-الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادي والتدريبات والتمارين أصبحت تنفيذًا عمليًا للشراكة الاستراتيجية مع الصين".

وأعلنت روسيا، الاثنين، أن العديد من سفنها الحربية ستشارك بين 21 و27 ديسمبر الجاري في تدريبات مع البحرية الصينية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية حينذاك إن المناورات المشتركة للصواريخ والمدفعية والحرب المضادة للغواصات مدرجة أيضًا في البرنامج.

وأكد فاليري غيراسيموف، اليوم، أن "الهدف من هذه التدريبات هو زيادة الانسجام القتالي لجنود وقوات البلدين وقدرتهم على مقاومة التحديات والتهديدات الجديدة".

وقال رئيس الأركان الروسي إن موسكو وبكين لا تنويان مع ذلك "إنشاء تحالفات" أو إحداث "انقسامات جديدة في المنطقة، كما تفعل واشنطن".

تسعى روسيا منذ أشهر إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية وخصوصا الصين في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

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