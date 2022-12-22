مجموعة السبع مستعدة لمزيد من الدعم المالي لأوكرانيا

قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع، اليوم الخميس، إن دول المجموعة مستعدة لتقديم المزيد لمساندة أوكرانيا ماليا. وفي بيان مشترك، شجع وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى جهات مانحة أخرى لتكثيف دعمها لكييف. وجمعت المجموعة بالفعل ما يصل إلى 32 مليار دولار أميركي من أجل دعم ميزانية أوكرانيا واقتصادها بما شمل 18 مليار يورو (19.09 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وفقا لما ذكره البيان. وسبق أن أعلنت دول المجموعة، المؤلفة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، تقديم الدعم لأوكرانيا. أخبار ذات صلة بوتين يتوعد بتحطيم «الباتريوت» في أوكرانيا ألمانيا تدرس تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني

المصدر: آ ف ب