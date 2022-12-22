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اندلاع حريق في حاملة طائرات روسية

حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنتسوف" (أرشيفية)
22 ديسمبر 2022 18:22

اندلع حريق، اليوم الخميس، في حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنتسوف"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت الوكالة أنه تم إخلاء السفينة الحربية، التي ترسو في حوض مائي.

وقالت السلطات إن مكان الحريق، الذي لم تذكر معلومات عن سبب نشوبه، حدد وأخمد على وجه السرعة.

وبحسب التقارير الرسمية، لم تقع أضرار أو إصابات.

يشار إلى أن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنتسوف" دخلت الخدمة في عام 1991. وفي عام 2017، كان من المقرر إصلاحها وتحديثها بالكامل. ومنذ ذلك الحين، ترسو الحاملة في حوض مائي في مورمانسك.

وفي عام 2018، حدث تسرب في الحاملة. وفي عام 2019، اشتعلت النيران في الحاملة ولقي شخصان حتفهما وأصيب 14. واستمرت أعمال الإصلاح منذ ذلك الحين. وكان من المفترض أن تبحر مرة أخرى في عام 2021.

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