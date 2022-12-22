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روسيا تتهم أميركا «بشن حرب» عليها في أوكرانيا

بايدن (يسار) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بالبيت الأبيض
22 ديسمبر 2022 17:16

قال الكرملين إن الزيارة لم تظهر «أي نية بالإصغاء للمخاوف الروسية» وإن واشنطن تشن في أوكرانيا «حرباً غير مباشرة» على موسكو.

وحظي زيلينسكي باستقبال كبير خلال زيارة خاطفة إلى واشنطن هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير، وقد التقى خلالها نظيره الأميركي جو بايدن وألقى خطابا في الكونجرس حظي بتصفيق حار من أعضائه.

وحصل الرئيس الأوكراني على تعهدات بتلقي مساعدات هائلة بقيمة تناهز 45 مليار دولار أميركي وشحنات أسلحة إضافية تشمل لأول مرة نظام دفاع "باتريوت" المضاد للصواريخ.

وأوضح دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية: «حتى الآن، نلاحظ بأسف أن الرئيس (الأميركي جو) بايدن والرئيس زيلينسكي لم يقولا أي شيء يمكن اعتباره نية محتملة للإصغاء للمخاوف الروسية».

وأضاف بيسكوف: «لم تُسمع أي كلمة تحذر زيلينسكي من مواصلة قصف مبانٍ سكنية في بلدات وقرى منطقة دونباس، ولم تصدر دعوات حقيقية من أجل السلام».

وتابع: «هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تواصل... حرباً غير مباشرة على روسيا حتى آخر أوكراني».

وقبل ساعات على زيارة زيلينسكي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو ستواصل العام المقبل تطوير قدراتها العسكرية والاستعدادات القتالية لقواتها النووية.

كان الكرملين قد حذّر الأربعاء، يوم زيارة فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، من أن إرسال مزيد من الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا لن يؤدي إلاّ إلى «مفاقمة» النزاع.

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المصدر: رويترز
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