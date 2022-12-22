ألمانيا تحذّر من التخلي عن ضحايا الجوع في أفريقيا

حذرت سفينيا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية، اليوم الخميس، من التخلي عن ملايين الجوعى في شرق أفريقيا، إلى جانب العواقب السيئة لأزمة أوكرانيا.
وقالت شولتسه: «في القرن الأفريقي، يعاني الناس بشكل مأساوي من تغيرات المناخ التي لم يتسببوا فيها بأنفسهم»، وأشارت إلى أن «ألمانيا ستوفر 360 مليون يورو من أجل دعم الناس الذين يعانون هناك»، وفقاً لما أعلنته وزارتها اليوم.
وبحسب الوزارة، من المقرر أن تعود هذه الأموال بالنفع على البلدان المتضررة بشكل خاص، وهي الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان.
يشار إلى أن ملايين الأشخاص في شرق أفريقيا يعانون من الجوع بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً. وينتظر الأشخاص في بعض المناطق المطر هناك منذ عامين.
وصرحت وزيرة التنمية الألمانية بأن التزايد الكبير في أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية سيفاقم من الوضع، وقالت: «فضلاً عن ذلك، هناك نزاعات إقليمية وأزمات سياسية. يجب التحلي هنا بالتضامن وتقديم المساعدة السريعة واتباع سياسة النفس الطويل».