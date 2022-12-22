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لوكاشينكو ينفي انتقادات بشأن نشر قوات قرب أوكرانيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
22 ديسمبر 2022 16:48

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الخميس، إن المناورات العسكرية في بلاده في الآونة الأخيرة لم تكن تستهدف أوكرانيا، ورفض "نظريات المؤامرة" حول نشر قوات مسلحة من بلاده على الحدود.

وفي كلمة خلال مؤتمر للقادة العسكريين بمناسبة انتهاء عمليات تفتيش عسكرية مفاجئة جرت هذا الشهر، قال لوكاشينكو أيضا إنه لا يمكنه استبعاد "عدوان" ضد بلاده من جانب "جيران" لم يحددهم بالاسم.

وأضاف الرئيس البيلاروسي "إذا كنتم تريدون السلام، فاستعدوا للحرب"، قائلا إن التحركات العسكرية اقتصرت على أراضي بيلاروسيا ولم تهدد أي بلد آخر.

وأعلنت مينسك في الأسابيع الماضية موجة من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك إجراءات للتحقق من مدى الجاهزية والاستعداد وعملية نشر جديدة لقوات في البلاد. وأثارت المناورات تلميحات من مسؤولين أوكرانيين بأن روسيا ربما تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا عبر أراضي بيلاروسيا.

واستضاف لوكاشينكو، يوم الاثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة مينسك.

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المصدر: وكالات
ألكسندر لوكاشينكو
بيلاروسيا
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