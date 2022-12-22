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وزير الدفاع الروسي يزور جبهة القتال في أوكرانيا

سيرجي شويجو يزور الجنود في الجبهة
22 ديسمبر 2022 16:19

توجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى خط الجبهة في أوكرانيا لتفقد مواقع الجيش الروسي، على ما أعلنت وزارته اليوم الخميس، في ثاني زيارة من هذا النوع يعلن عنها في أقل من أسبوع.

وأوضحت الوزارة عبر تطبيق تلغرام: «في الصفوف الأمامية، تفقد (شويجو) ظروف انتشار الطواقم والعتاد العسكري».

وأضافت: «تفقد مناطق انتشار الوحدات العسكرية وظروف الإيواء والتدفئة»، مرفقة الرسالة بمقطع مصور يظهر وزير الدفاع.

بدورها، أفادت وكالة الإعلام الروسية الحكومية (ريا)، نقلاً عن الوزارة، أن شويجو زار وحدات عسكرية تقاتل في أوكرانيا.

ولم تذكر الوزارة مكان الزيارة بشكل محدد.

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المصدر: وكالات
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