زيلينسكي: المساعدة الأميركية لكييف استثمار في الأمن العالمي
زيلينسكي خلال ريارة واشنطن
22 ديسمبر 2022 13:35
أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في خطاب تاريخي ألقاه أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه أنّ المساعدة الأميركية لكييف "ليست صدقة" بل هي "استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية" بعدما تلقى دعم الرئيس جو بايدن.
واستُقبل زيلينسكي استقبال الأبطال في أول رحلة له إلى الخارج منذ ذلك الحين وسط إجراءات أمنية استثنائية. واستمرت الزيارة ساعات قليلة وعده خلالها بايدن بمساعدة مالية جديدة وللمرة الأولى بنظام الدفاع الجوي باتريوت.
وفي مستهلّ الخطاب الذي ألقاه وقف أعضاء الكونغرس جميعاً وصفّقوا مطوّلاً لزيلينسكي.
وقال زيلينسكي مخاطباً المشرّعين الأميركيين "أودّ أن أشكركم، أن أشكركم جزيل الشكر، على المساعدة المالية التي قدّمتموها لنا والتي قد تقرّرون" تقديمها لاحقاً.
وأضاف "أموالكم ليست صدقة، إنّها استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية".
وسلم الرئيس الأوكراني بعد ذلك رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، علما أوكرانيا من مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.
وردّت بيلوسي وهاريس على هذه التحيّة بمثلها، إذ قدّمتا لزيلينسكي علماً أميركياً رُفع فوق مبنى الكابيتول مقر الكونغرس يوم الأربعاء بمناسبة زيارته التاريخية هذه.
قبل ذلك، استقبله الرئيس جو بايدن في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض وأكد له خلال مؤتمر صحافي مشترك أن الولايات المتحدة ستساند أوكرانيا "طالما اقتضت الضرورة".
ووعد الرئيس الأميركي كذلك "الاستمرار بتعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع" عن نفسها مع تعهده تسليمها منظومة الدفاعات الجوية باتريوت.
وشدد الرئيس الأميركي من جهته على أن باتريوت "نظام دفاعي. هذا ليس اجراء تصعيديا بل دفاعيا". وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن حزمة المساعدات الجدية تشمل للمرة الأولى هذا النظام القادر على اعتراض صواريخ كروز وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات على ارتفاع أعلى بكثير من أنظمة الدفاعات الجوية التي زودت بها أوكرانيا حتى الآن".