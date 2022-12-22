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الأردن.. حادثة خلافات عائلية ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة

عناصر من الأمن الأردني(أرشيفية)
22 ديسمبر 2022 12:56

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إلقاء  القبض على فتاة أطلقت النار على أسرتها في محافظة إربد فقتلت ثلاثة وأصابت اثنين.

وقال الناطق  في بيان نشرته المديرية  عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" ليل الخميس، إن  بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة 17 عاماً ، وإثر خلافات عائلية بإطلاق الرصاص من سلاح ناري على أفراد أسرتها، حيث نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتين جميعهم من أفراد الأسرة.

ووفق البيان، جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض على الفتاة  وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها. 

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المصدر: د ب أ
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