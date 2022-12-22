اليابان: اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع اليوم

مجموعة السبع تعتزم تضييق الخناق على عمالقة التكنولوجيا
22 ديسمبر 2022 10:10
يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعاً عبر الإنترنت اليوم الخميس لمناقشة الأزمة الأوكرانية، حسبما أعلنت الحكومة اليابانية.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن محادثات وزراء مجموعة السبع تأتي غداة لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن وإعلانه عن مساعدة عسكرية جديدة للدولة الواقعة في شرق أوروبا ، بما في ذلك توفير نظام الدفاع الجوي باتريوت.
ومن المتوقع أن يتبادل وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وجهات النظر حول مستجدات الوضع في أوكرانيا، وفقا لوزارة الخارجية اليابانية.
وقالت الوزارة إنه من المرجح أيضا أن يؤكد الوزراء تعاونهم في دعم أوكرانيا.
وتعهد وزراء خارجية مجموعة السبع الشهر الماضي في بيان مشترك صدر بعد اجتماع استمر يومين في مدينة مونستر غرب ألمانيا بمواصلة دعم كييف.
يذكر أنه من المقرر أن تتسلم اليابان رئاسة مجموعة السبع من ألمانيا العام المقبل.