اليمن: متمسكون بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة

دينا محمود (عدن، لندن)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تمسكه باستعادة الدولة، وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشدداً على أهمية حشد وتعبئة كافة الموارد والطاقات لإفشال المخططات الإرهابية التي تستهدف إيقاف عجلة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة والجهود الرامية لتحسين حضور اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك فيما حذر خبراء ومتابعون للشأن اليمني، من خطورة السماح باستمرار الوضع الراهن، الذي تتأرجح فيه البلاد بين «اللا سلم واللا حرب»، وذلك جراء الفشل في إحياء الهدنة الأممية بسبب تعنت ميليشيات الحوثي من جهة، وعدم تجدد القتال على نطاق واسع من جهة أخرى.

وشدد الخبراء على أن ملايين اليمنيين لا ينتظرون أقل من إيجاد تسوية دائمة للصراع، عبر معالجة الأسباب الجذرية له، من خلال عملية تفاوضية شاملة، لا تستثني أياً من القوى والأطراف السياسية والعسكرية والمجتمعية، وتشمل بوجه خاص، ممثلين عن الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني. ويستلزم ذلك بحسب المحللين، تحلي المجتمع الدولي بقدر أكبر من الشجاعة لمحاسبة الميليشيات الانقلابية، باعتبارها المسؤول الأول عن استمرار سفك الدماء في اليمن، وإجهاض كل الجهود الدبلوماسية، التي استهدفت التوصل إلى حل سلمي، من شأنه فتح الباب أمام إحلال السلام والاستقرار.

وفي هذا السياق، طالب المحللون بوضع حد لإفلات الميليشيات الحوثية من العقاب، وهو ما يستدعي بذل المبعوثيْن الأممي والأميركي إلى اليمن هانس جروندبيرج وتيموثي ليندركينج، جهوداً إضافية لمحاسبة قيادات وكوادر العصابة الانقلابية، الذين أحبطوا محاولات تمديد الهدنة لفترة إضافية، حينما انقضت مطلع أكتوبر الماضي.

فمنذ انهيار التهدئة، يعمد الحوثيون إلى مواصلة حربهم الاقتصادية ضد اليمنيين، عبر استهداف الموانئ النفطية الواقعة تحت سيطرة الحكومة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة بدعوى ضرورة إلزامها بتخصيص جانب من عائدات تصدير النفط لتسديد رواتب العسكريين التابعين لهم، وذلك بالتوازي مع تصعيد تلك الميليشيات لممارساتها القمعية ضد خصومها السياسيين، وفرض قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير في المناطق المنكوبة بسيطرتها.

ومن شأن ذلك، جعل العصابة الحوثية، المستفيد الأكبر من حالة الغموض الحالية التي تسود اليمن، والتي تُسقطه شيئا فشيئاً في طي النسيان، بحسب تصريحات خبراء نشرها موقع «المركز العربي للدراسات» في واشنطن.

وحذر الخبراء من أن الهدوء النسبي السائد في الوقت الحاضر على الساحة اليمنية، يوفر بيئة مواتية للميليشيات الانقلابية، لمواصلة اعتداءاتها على مختلف الصُعد، بما يشمل تقويض الحريات الشخصية وحقوق الإنسان الأساسية، في المحافظات التي تسيطر عليها، بجانب فرض أفكارها الطائفية ومفاهيمها المتطرفة، التي تبث الشقاق والكراهية بين المكونات المجتمعية المختلفة في البلاد.

فضلاً عن ذلك، تبدو العصابة الحوثية، أكثر الأطراف المستفيدة من عدم تجدد القتال بالوتيرة التي كان عليها قبل بدء سريان التهدئة للمرة الأولى في الثاني من أبريل الماضي.

فلا يزال بوسعها حتى الآن تشغيل مطار صنعاء الدولي بشكل جزئي، واستقبال المشتقات النفطية عبر البحر الأحمر من خلال ميناء الحديدة.

ورغم ذلك، فلم يَفِ الحوثيون بالالتزامات الملقاة على عاتقهم في المقابل، وفي مقدمتها، فك الحصار المفروض منذ سنوات على محافظة تعز.



قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في أبين

قتل وأُصيب 6 جنود من الجيش اليمني، أمس، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية: إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مركبات عسكرية في «وادي الخيالة» بمديرية «المحفد» جنوبي شرق محافظة أبين. وأوضحت المصادر أن الانفجار أودى بحياة ثلاثة جنود، وأُصيب ثلاثة جنود.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت محافظتا شبوة وأبين، عددًا من العمليات الإرهابية بعبوات ناسفة تمت زراعتها من قِبل متطرفين، تزامنًا مع حملات أمنية تنفذها قوات الجيش ضد العناصر الإرهابية.