دعوة إماراتية لتحقيق السلام بين أرمينيا وأذربيجان

نيويورك (الاتحاد)

دعت الإمارات، أرمينيا وأذربيجان إلى خفض التصعيد وضبط النفس وتجنب القيام بأي أعمال قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، كما دعت إلى إيجاد طريق لتحقيق السلام، معربةً عن قلقها إزاء التوترات المتصاعدة بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وأكدت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس، على أهمية خفض التصعيد وضبط النفس، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع بسبب أعمالٍ أو تصريحات تصعيدية بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكداً أهمية تخفيف معاناة المدنيين وتجنب تعريضهم لمزيد من الخطر.

وأكد البيان تأييد الإمارات للدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة لضمان حرية وأمن الحركة على طول «ممر لاتشين»، وفقاً للبيان الثلاثي الصادر عن أرمينيا وأذربيجان وروسيا.

ودعا البيان إلى ضرورة التوصل لتسوية شاملة ومستدامة، والبناء على التقدم المحرز حتى الآن، مشدداً على أهمية البيانات الثلاثية، الصادرة في يناير ونوفمبر العام الماضي، وفي أكتوبر العام الحالي.

وشدد أبوشهاب خلال البيان على موقف الإمارات المبدئي والمتمثل بعدم وجود حلول عسكرية للنزاعات، قائلاً: «نواصل حث الطرفين على حل خلافاتهما بالوسائل السلمية والدبلوماسية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما نشجعهما على الانخراط في جهود الوساطة بشكل بناء وبحسن نية من أجل تحقيق سلام مستدام في المنطقة».

وفي ختام البيان طالبت الإمارات ببذل قصارى الجهد لتعزيز الاستقرار والحوار والتعايش السلمي في ظل أوضاع تسودها حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والجيوسياسي.