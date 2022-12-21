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الإمارات: دعم كافة جهود تحقيق السلام في الكونجو

الإمارات: دعم كافة جهود تحقيق السلام في الكونجو
22 ديسمبر 2022 01:16

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت الإمارات دعم جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وأيدت الإمارات في بيان ألقته أميرة الحفيتي أمام مجلس الأمن الدولي، قرار تمديد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونجو «مونوسكو»، إيماناً بالدور الهام الذي تضطلع به في ضمان حماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الحكومة في سعيها لبناء دولة يسودها السلام والازدهار. وأعرب البيان عن قلق الدولة البالغ إزاء حجم الأزمة الإنسانية، مؤكداً دعم الجهود التي تبذلها الجهات الإنسانية الكونجولية والدولية للوصول إلى المحتاجين، مع التأكيد على ضرورة تيسير تجارة السلع الأساسية لتلبية احتياجات المدنيين، مما يتطلب بذل جهود كبيرة للتصدي لأنشطة الجماعات المسلحة وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية.
وقال البيان: «شهدت الكونجو الأسبوع الماضي فيضانات تعتبر الأسوأ منذ عام 2019، إذ أدت إلى خسائر وأضرار جسيمة زادت من التحديات التي تواجهها البلاد، الأمر الذي يحتم على مجلس الأمن النظر جدياً في كيفية التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ»، لافتاً إلى أهمية توفير معلومات وتحليلات دقيقة تمكن المجلس من معالجة هذا التحدي بشكلٍ فعال. وفي ختام البيان، أكدت الإمارات دعم قرار رفع شرط الإخطار المسبق بشأن المساعدات العسكرية لحكومة الكونجو، لتمكينها من الاستجابة بفعالية للتحديات التي تواجهها، مشددةً على أهمية ضمان منع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة.

الإمارات
الكونجو
أميرة الحفيتي
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