قرقاش: مشاركة الإمارات في مؤتمر بغداد تأتي إيماناً بأهمية استقرار العراق

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مشاركة الإمارات في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» بنسخته الثانية في المملكة الأردنية الهاشمية أمس الأول، تأتي إيماناً بأهمية استقرار وازدهار العراق وضرورة تعزيز منصات الحوار الإقليمي لخير شعوب المنطقة. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» أمس: «شاركت الإمارات في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الثاني إيماناً بأهمية استقرار وازدهار العراق الشقيق عربياً وإقليمياً، وضرورة تعزيز منصات الحوار الإقليمي لخير شعوب المنطقة».

وأضاف: «الشكر موصول للأردن الشقيق ولفرنسا الصديقة لاستضافة المؤتمر والحرص على تعزيز قنوات الحوار في المنطقة».