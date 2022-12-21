ليبيا.. احتجاجات تدعو إلى تجميد «النواب» و«الدولة»

حسن الورفلي (بنغازي)

نظم عشرات المحتجين الليبيين، أمس، وقفة أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بتجميد الأجسام السياسية والإعداد للانتخابات في البلاد خلال 90 يوماً.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: «نطالب بتجميد الأجسام السياسية»، «الحوار من أجل المناصب جريمة في حق الدولة»، «يا رئاسي القرار قراركم والموقف موقفكم، التاريخ لن يرحمكم» و«لا حرية لا ديمقراطية من دون تجميد مجلسي النواب والدولة».

وتأتي الوقفة عقب نحو أسبوعين من إطلاق المجلس الرئاسي مبادرة لحل الأزمة في البلاد عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة «الرئاسي والنواب والأعلى للدولة»، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وفي بيان وُزّع خلال الوقفة، دعا المحتجون المجلس الرئاسي لإصدار مرسوم رئاسي بتجميد مجلسي النواب والأعلى للدولة.

كما طالبوا بالشروع في الإعداد للانتخابات البرلمانية في سقف زمني لا يتعدى 90 يوماً من تاريخ المرسوم الرئاسي.

بدوره، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، المجلس الأعلى للدولة إلى «تغليب مصلحة الوطن» باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين.

وأوضح صالح في بيان، أن هدف الحوار استكمال التوافق على المواد المتبقية من مسودة الدستور، والمضي قدماً في إنهاء هذه «المرحلة الحرجة» من تاريخ ليبيا.

إلى ذلك، طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، بعدم الزج بها في الصراعات السياسية أو التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون، مؤكدة أنها تتعامل باستقلالية ومهنية وحيادية حفاظاً على تدفق الغاز والنفط.

في غضون ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا، وخيبة أملهم من عدم إحراز تقدم.

وقال المجلس إن هذا الأمر لا يزال يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في ليبيا، بعد قرابة عام على اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وأكثر من عامين بعد اتفاق خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل»، عبد الله باتيلي، وجهوده لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، وتحسين الاستقرار في البلاد.

ورحب الأعضاء بالمشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص مع أصحاب المصلحة الليبيين والمجتمع الدولي.

وكرروا دعوتهم إلى جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة في حوار مع الممثل الخاص للأمين العام، ومع بعضهم البعض، بشكل بناء وكامل، وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة.

وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، حول قانونَي الانتخاب الرئاسي والبرلماني، تعثر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، بموجب ملتقى حوار بين أطراف النزاع انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية.

وبعد فشل إجراء الانتخابات، دخلت ليبيا في صراع جديد بعدما كلّف مجلس النواب بطبرق حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتتصارع مع حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.