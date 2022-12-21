رئيس الحكومة العراقية لـ«داعش»: إرهابكم لن يمر دون قصاص

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، أن ما حدث من عمليات إرهابية شنها تنظيم «داعش» مؤخراً في محافظتي كركوك وديالى لن يمر من دون قصاص.

ودعا السوداني، خلال اجتماع أمني مع رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدد من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف أفرع القوات الأمنية، لإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب. كما دعا إلى «اتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف قدرات عناصر داعش وتحدّ من حركتهم». وأعلنت القوات العراقية، أمس، مقتل 5 من مسلحي تنظيم «داعش» إثر ضربة جوية غربي محافظة نينوى شمال العراق. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان: إن «طيران الجيش العراقي نفذ غارة جوية في منطقة قضاء تلعفر في محافظة نينوى أسفرت عن مقتل 5 عناصر من مسلحي داعش». وتأتي هذه العملية العسكرية بعد أن قام مسلحو التنظيم بشن هجمات أخيراً على القوات الأمنية والمدنيين، أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة آخرين في محافظتي كركوك وديالى.