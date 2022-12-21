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واشنطن: عملية نقل «أبو عجيلة» قانونية وتمت بالتعاون مع طرابلس

واشنطن: عملية نقل «أبو عجيلة» قانونية وتمت بالتعاون مع طرابلس
22 ديسمبر 2022 01:17

بنغازي (الاتحاد)

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قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن عملية نقل الليبي أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة قانونية، وتمت بالتعاون مع سلطات طرابلس، وسط ترحيب الحكومة الليبية المقالة من قبل البرلمان بموقف واشنطن. وذكرت السفارة الأميركية في بيان على تويتر أن عملية نقل أبو عجيلة أتت لمحاكمته بتهم تتعلق «بتفجير طائرة بان آم 103»، المعروفة باسم «حادثة لوكربي»، وجاءت بعد نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحقه في يناير 2022. وأكد البيان أن «الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين واشنطن وحكومة القذافي، والتي حسمت مطالبات أميركا ومواطنيها بشأن التعويضات المالية عن حوادث إرهابية معينة بما في ذلك حادثة لوكربي».

السفارة الأميركية
ليبيا
طرابلس
أميركا
الحكومة الليبية
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