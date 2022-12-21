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بوتين: لا حدود لدعم القوات المشاركة في عملية أوكرانيا

بوتين ورئيس أركان القوات المسلحة خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع (رويترز)
22 ديسمبر 2022 01:17

موسكو (وكالات)

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن الأسلحة الحديثة تشكل 91 بالمئة من ثالوث بلاده النووي فيما تستمر الجهود لإدخال مزيد من الأسلحة في خدمة الجيش، مؤكداً أن لا حدود للدعم المالي للقوات المشاركة في عملية أوكرانيا.
والثالوث النووي الروسي مصطلح يشير إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من الترسانة النووية الاستراتيجية والتي تتألف من 3 مكونات، قاذفة القنابل الاستراتيجية والصاروخ الباليستي العابر للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.  وشدد بوتين خلال اجتماع نهاية العام مع قادة الدفاع الروس، أمس، على تعزيز القدرات العسكرية للجيش، وأشاد بالجنود الروس والقادة باعتبارهم «أبطالاً».
ودعا القادة العسكريين إلى استخدام خبراتهم المكتسبة من القتال في سوريا و«الحملة العسكرية الخاصة» المستمرة منذ 10 أشهر في أوكرانيا. وتعهد بوتين أيضاً بأن تحقق روسيا جميع أهداف حملتها العسكرية الخاصة، ووعد بمنح القوات المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة، مؤكداً أنه «لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش».
وأعلن بوتين أن الأسطول الروسي سيمتلك في مطلع يناير، صاروخاً جديداً «فرط صوتي»، مشدداً على ضرورة أن تنتبه روسيا لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر، قائلاً إن قذائف «سارمات» الروسية الأسرع من الصوت التي يطلق عليها «الشيطان 2»، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب.
واتهم حلف شمال الأطلسي «الناتو» بأنه يستخدم قدراته بالكامل ضد روسيا بنشاط، ووجه بوتين، بحسب وكالة «سبوتنيك»، بتحليل أسلحة الحلف من أجل بناء القوات المسلحة الروسية، مؤكداً على أن روسيا «تعلم جيداً جميع المعلومات المتعلقة بقوات (الناتو) والوسائل التي تستخدمها».
ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة»، لكن روسيا ليست مسؤولة عن اندلاعه. 
بدوره اقترح وزير الدفاع الروسي زيادة عديد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجوماً في أوكرانيا، إلى 1.5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.
وقال سيرغي شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي وافق على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين «من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد».
وأشار شويجو إلى أنه خلال العملية العسكرية اكتسب أكثر من 250 ألف فرد عسكري روسي خبرة قتالية فعلياً. ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة إذ تم تدمير جزء كبير من الأسلحة والمعدات التي كانت تمتلكها كييف في بداية العملية.

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