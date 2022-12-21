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روسيا تستعد لمعركة أخرى بشأن المساعدات في سوريا

جلسة سابقة لمجلس الأمن (من المصدر)
22 ديسمبر 2022 00:13

مهدت روسيا الطريق اليوم الأربعاء لمعركة أخرى بخصوص ما إذا كان يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على تمديد آلية توصيل المساعدات الإنسانية من تركيا إلى زهاء أربعة ملايين نسمة في شمال غرب سوريا، والتي من المقرر أن تنتهي في العاشر من يناير.

وهناك حاجة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لأن السلطات السورية لا توافق على العملية التي تقدم المساعدات بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ عام 2014.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في تقرير هذا الشهر إن إيصال المساعدات من تركيا كان «شريان حياة للملايين» وإن تمديد الموافقة أمر حيوي ويمثل «ضرورة أخلاقية وإنسانية».

 

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