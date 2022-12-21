الخميس 22 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تستدعي السفير الفرنسي

روسيا تستدعي السفير الفرنسي
21 ديسمبر 2022 23:38

استدعت روسيا الأربعاء السفير الفرنسي لدى موسكو احتجاجاً على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الفرنسية تتصل بالهجوم الذي استهدف الأسبوع الفائت مسؤولاً روسياً في أفريقيا الوسطى.

وقالت الخارجية الروسية «تم إبلاغ السفير الفرنسي (بيير ليفي) بالطابع غير المقبول (لهذه) الاتهامات الجديدة بحق روسيا المتعلقة بنشر (دعاية) و(أعمال عنف ضد السكان المدنيين) في أفريقيا الوسطى من قبل بنى عسكرية روسية خاصة مفترضة».

وتابعت الخارجية في بيان «ندعو السلطات الفرنسية إلى الامتناع عن اتباع نهج استعماري جديد ضمن عملها في المنطقة، بإخبار الشركاء الأفارقة مع من يجب أن يكونوا أصدقاء ومتعاونين، أو بإشاعة هستيريا معادية لروسيا».

 

أخبار ذات صلة
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
زيلينسكي: المساعدة الأميركية لكييف استثمار في الأمن العالمي
المصدر: وكالات
روسيا
فرنسا
موسكو
آخر الأخبار
المسبار «إنسايت» على سطح المريخ
دنيا
توقف نشاط مسبار «إنسايت» على سطح المريخ
اليوم 17:38
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
اليوم 17:32
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
الإمارات
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
اليوم 17:30
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
الرياضي
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
اليوم 17:30
بايدن (يسار) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بالبيت الأبيض
عربي ودولي
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©