روسيا تستدعي السفير الفرنسي

استدعت روسيا الأربعاء السفير الفرنسي لدى موسكو احتجاجاً على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الفرنسية تتصل بالهجوم الذي استهدف الأسبوع الفائت مسؤولاً روسياً في أفريقيا الوسطى.
وقالت الخارجية الروسية «تم إبلاغ السفير الفرنسي (بيير ليفي) بالطابع غير المقبول (لهذه) الاتهامات الجديدة بحق روسيا المتعلقة بنشر (دعاية) و(أعمال عنف ضد السكان المدنيين) في أفريقيا الوسطى من قبل بنى عسكرية روسية خاصة مفترضة».
وتابعت الخارجية في بيان «ندعو السلطات الفرنسية إلى الامتناع عن اتباع نهج استعماري جديد ضمن عملها في المنطقة، بإخبار الشركاء الأفارقة مع من يجب أن يكونوا أصدقاء ومتعاونين، أو بإشاعة هستيريا معادية لروسيا».