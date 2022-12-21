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بايدن لزيلينسكي: أميركا تقف بفخر مع أوكرانيا

بايدن خلال استقباله لزيلينسكي في البيت الأبيض
21 ديسمبر 2022 23:26

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن عند مدخل البيت الابيض الأربعاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول زيارة يقوم بها الاخير للخارج منذ بدء الحرب في بلاده.

وقال بايدايدن إن الولايات المتحدة تدعم رغبة أوكرانيا في تحقيق سلام عادل، مضيفا أن الشعب الأميركي يقف بفخر مع شعب أوكرانيا.

ووقف زيلينسكي الى جانب جيل وجو بايدن مرتديا سترة عسكرية لالتقاط صور لهم. وسيجري الرئيسان محادثات ثنائية قبل ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
أميركا
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