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زيلينسكي يزور أميركا في أول رحلة خارجية منذ الأزمة

أعلام أوكرانيا والولايات المتحدة تزين واشنطن
21 ديسمبر 2022 22:07

وصل الرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده.

تزامن وصول زيلينسكي إلى واشنطن مع إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ "باتريوت" المتطورة للدفاع الجوي.

يلتقي الرئيس الأوكراني نظيره الأميركي جو بايدن وكبار المسؤولين. وسيلقي خطاباً أمام الكونجرس الأميركي.

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