وثائق: ترامب أبلغ عن خسائر ولم يدفع ضريبة دخل في 2020
دونالد ترامب
21 ديسمبر 2022 21:46
أظهرت سجلات ضريبية، نشرتها لجنة في الكونجرس الأميركي، أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يدفع أي ضريبة دخل خلال آخر عام كامل في فترة رئاسته، إذ أبلغ عن خسائر في شركته التجارية.
تظهر السجلات، التي نشرتها لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في وقت متأخر الثلاثاء بعد معركة استمرت سنوات، أن دخل ترامب والتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.
أظهرت الوثائق أن ترامب وزوجته ميلانيا دفعا ضرائب بشكل ما خلال سنوات ولايته الأربع، لكنهما تمكنا من تقليص الضرائب على الدخل إلى الحد الأدنى في عدة سنوات مع تعويض دخل النشاط التجاري لترامب عن طريق الخصومات وإعلان الخسائر.
وشككت اللجنة في شرعية بعض تلك الخصومات، بما في ذلك خصم بلغ 916 مليون دولار أميركي. وقال بعض الأعضاء إن الإقرارات الضريبية لم تكن مفصلة. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة نسخا منقحة من إقراراته الكاملة في الأيام المقبلة.
ورفض ترامب جعل إقراراته الضريبية علنية خلال محاولتيه الرئاسيتين وحملته الانتخابية، على الرغم من أن جميع المرشحين الرئاسيين من حزبه قد فعلوا ذلك على مدار عقود.
وحصلت اللجنة على السجلات بعد معركة استمرت سنوات وصوتت أمس الثلاثاء بالموافقة على نشرها.
وقال متحدث باسم ترامب إن نشر الوثائق له دوافع سياسية.
وقال الديمقراطيون في اللجنة إن مراجعتهم خلصت إلى أن السلطات الضريبية لم تدقق بشكل صحيح في الإقرارات الضريبية المعقدة لترامب لضمان الدقة.