لأول مرة.. أميركا تزود أوكرانيا بصواريخ "باتريوت" المتطورة
صواريخ "باتريوت"
21 ديسمبر 2022 21:25
أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ "باتريوت" الأكثر تطورا للدفاع الجوي.
وقال الوزير، في بيان، إن "رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا حتى الآن".
يأتي هذا الإعلان قبيل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في أول زيارة خارجية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي.
وأوضح بلينكن أن المساعدات تشمل تخصيص مليار دولار لتزويد أوكرانيا "بقدرات موسعة للدفاع الجوي والضربات الدقيقة" و850 مليون دولار أميركي إضافية كمساعدة أمنية.
وتعتبر أنظمة صواريخ "باتريوت" واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية تقدما إذ توفر الحماية ضد الطائرات والصواريخ البحرية والباليستية. وعادة ما تشمل قاذفات مع الرادار ومركبات الدعم الأخرى.