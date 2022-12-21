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ألمانيا تقبض على مقاتل سابق من داعش

مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا
21 ديسمبر 2022 21:09

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على رجل يُشْتَبَه في أنه مقاتل سابق ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك لدى عودته إلى ألمانيا.

وأوضح الادعاء أن أفراد من الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على الرجل مباشرة لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت أمس الثلاثاء.

وأضاف الادعاء أن قاضي التحقيقات المختص أصدر أمراً بإيداع الرجل الحبس الاحتياطي.

ويُعتقد أن الرجل، الذي يحمل الجنسية الألمانية، سافر إلى سوريا مع زوجته في ربيع 2016 من أجل الانضمام إلى التنظيم المتطرف. بعد ذلك بوقت قصير، تلقى تدريبا عسكريا في العراق ثم أصبح عضوا في وحدة قتالية.

كما يُعتقد أن التنظيم خصص للرجل وزوجته منزلين بعد فرار سكانهما الشرعيين.

لهذا السبب، لا تتهم جهات التحقيق الرجل بعضوية تنظيم إرهابي وحسب بل أيضا بارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات آخرين.

كانت قوات مسلحة كردية ألقت القبض على الرجل في 2017 حيث بقي في الحبس في مدينة أربيل شمالي العراق إلى أن سافر إلى ألمانيا أمس.

ولم يكشف الادعاء عن هوية الرجل ولا عمره ولا مكان إقامته السابق في ألمانيا.

 

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