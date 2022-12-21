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مسؤول ألماني يحذر من نقص الغاز

منشأة لضخ الغاز في ألمانيا
21 ديسمبر 2022 20:40

حذر كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، من نقص الغاز بالبلاد في الشتاء المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، قال مولر "ما يقلقني هو أن يصبح الجميع مرهقين في الربيع، ويأخذهم الفرح بعدم حدوث كارثة نقص الغاز، لكنني سأظل على مدار الصيف بأكمله أذكرهم بأن الخطر سيلوح مرة أخرى في الشتاء المقبل".

وأوضح مولر أن كمية الغاز، التي وفرتها هولندا ودول البلطيق، على سبيل المثال، تزيد عن الكمية التي وفرتها ألمانيا، مشيرا إلى أن بعض الشركات الألمانية عادت مرة أخرى إلى استخدام الغاز مع تراجع سعره، وأكد مولر على أهمية الاستمرار في ترشيد الاستهلاك.

وأعرب المسؤول الألماني عن اعتقاده بأن الإمداد الحالي بالغاز في ألمانيا آمن و ذلك رغم موجة البرد الأخيرة، مضيفا "بدأنا بخزانات مملوءة حتى آخرها وكان الطقس معتدلا في أكتوبر ونوفمبر وصاحب ذلك استهلاك أقل بشكل ملحوظ عما كان في السنوات الماضية. وهذا سيعوض ظروف الطقس المتجمد على نحو مذهل في ديسمبر".

 

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المصدر: د ب أ
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