الخميس 22 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يدشن حقلاً جديداً للغاز

بوتين يدشن حقلا جديدا للغاز
21 ديسمبر 2022 20:28

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقل غاز رئيسا جديدا في سيبيريا، اليوم الأربعاء، مما سيساعد على دفع زيادة إمدادات روسيا من الغاز إلى الصين.

وسيصب حقل "كوفيكتا" للغاز في خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) الذي ينقل الغاز الروسي إلى الصين، وسيكون هو الأكبر في شرق روسيا إذ يحتوي على احتياطيات يمكن استخراجها تبلغ 1.8 تريليون متر مكعب.

يُعد تدشين الحقل جزءا من استراتيجية روسيا لتحويل صادراتها من الغاز إلى الشرق بعد أن قلل الاتحاد الأوروبي اعتماده على الطاقة الروسية رداً على الأزمة في أوكرانيا.

وأشاد بوتين بحقل الغاز الجديد ووصفه بأنه "حدث مهم" لصناعة الطاقة الروسية والاقتصاد ككل. وانضم الرئيس الروسي إلى اجتماع عبر الفيديو مع العمال في الموقع وأصدر أمر "بدء العمل" ليعلن بذلك افتتاح المشروع.

وبدأت روسيا بيع الغاز الطبيعي للصين في نهاية عام 2019 عبر خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) الذي أنتج نحو عشرة مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2021 ومن المقرر أن يصل إلى طاقته الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب في عام 2025. وتحتل روسيا حاليا المرتبة الثالثة كثالث أكبر مورد للغاز إلى الصين.

تخطط روسيا أيضا لبناء خط أنابيب رئيسي آخر (باور أوف سيبيريا2) عبر منغوليا بهدف بيع 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز سنويا.

وقال بوتين، الأسبوع الماضي، إن هذه المشاريع ستسمح لروسيا بزيادة مبيعاتها من الغاز إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2025 وإلى 88 مليار متر مكعب بحلول 2030.

قام الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف بزيارة مفاجئة إلى الصين اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ، والتي قال ميدفيديف إنها تضمنت مناقشة شراكة استراتيجية "بلا حدود" أعلنها البلدان في فبراير الماضي.

أخبار ذات صلة
بوتين: لا حدود لدعم القوات المشاركة في عملية أوكرانيا
مسؤول ألماني يحذر من نقص الغاز
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
الغاز
حقل للغاز
تدشين
آخر الأخبار
المسبار «إنسايت» على سطح المريخ
دنيا
توقف نشاط مسبار «إنسايت» على سطح المريخ
اليوم 17:38
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
اليوم 17:32
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
الإمارات
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
اليوم 17:30
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
الرياضي
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
اليوم 17:30
بايدن (يسار) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بالبيت الأبيض
عربي ودولي
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©