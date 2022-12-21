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العثور على جثة طفل على ساحل ليسبوس في اليونان

أرشيفية
21 ديسمبر 2022 20:27

أعلنت شرطة الموانئ الأربعاء أنها عثرت على جثة طفل «في حالة تحلّل متقدّم» على الساحل الجنوبي لجزيرة ليسبوس اليونانية، إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من تركيا المجاورة.

وعثر على الجثة على «ساحل أيوس إرموجينيس جنوب الجزيرة، وتم نقلها إلى المستشفى في ميتيلين (عاصمة الجزيرة) حيث سيتم إجراء تشريح» لها، وفق بيان لخفر السواحل.

وذكر البيان أنّ 54 شخصاً أوقفوا في التاسع من ديسمبر قرب هذه السواحل، بينهم امرأة قالت إنّ طفلها سقط في الماء قبل نزولهم على الجزيرة.

وكان قد عُثر على طفل يبلغ شهرين ميتاً الجمعة في المنطقة نفسها عندما انقلب قارب مطاط يقل مهاجرين معظمهم من أفريقيا. وأُنقذ 32 شخصاً وتمّ نقلهم إلى ميتيلين خلال عمليات قام بها خفر السواحل.

ويخاطر العديد من المهاجرين الفارّين من الحروب والفقر بحياتهم، عبر محاولة عبور أميال بحرية قليلة بين الجزر اليونانية في شرق بحر إيجه وتركيا، الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

 

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