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الصحة العالمية تبدي «قلقها» حيال وضع «كورونا» في الصين

من الصين
21 ديسمبر 2022 19:45

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن "قلقه البالغ" حيال موجة الاصابات غير المسبوقة بكوفيد-19 في الصين، طالبا من بكين معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.
وقال تيدروس ادهانوم غيبرييسوس في مؤتمره الصحافي الاسبوعي إن "منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين".
وأضاف "بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي ادخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة".

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المصدر: وكالات
كورونا
منظمة الصحة العالمية
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