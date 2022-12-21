إندونيسيا تقرر تعليق صادراتها من البوكسيت

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا ستعلّق صادراتها من البوكسيت العام المقبل.
وكشف إجراءات جديدة لتشجيع معالجة المواد الخام في بلاده.
كانت إندونيسيا في 2020 خامس أكبر منتج في العالم لهذا الخام المستخدم في صناعة الألمنيوم، وتستخرج 21 مليون طن منه بحسب المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية، تصدر الجزء الأكبر منها إلى الصين.
وقال ويدودو للصحفيين "اعتبارًا من يونيو 2023، ستفرض الحكومة حظراً على صادرات خام البوكسيت وتوسع معالجة وتكرير البوكسيت في البلاد".
تريد جاكرتا أن تطبق ذلك على تطوير شبكة لمعالجة النيكل في الأرخبيل الذي علقت البلاد صادراته في 2020.
وحصلت الدولة الغنية بالموارد على استثمارات كبيرة لبناء مصانع لمعالجة النيكل. وقال ويدودو إن "الحكومة تواصل تشجيع معالجة الموارد الطبيعية محليا"، مؤكدا أنه "سيتم تقليص صادرات المواد الخام وسيستمر تطوير صناعات معالجتها".
تمتلك إندونيسيا أكبر احتياطات من النيكل في العالم، وهو المعدن الأساسي لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الهواتف المحمولة.
خلال العام الجاري، علقت جاكرتا مؤقتًا صادرات الفحم وزيت النخيل قبل أن تستأنفها.