الخميس 22 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السوداني يتوعد «داعش» بعد عمليتي كركوك وديالى

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني
21 ديسمبر 2022 19:10

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء أن ما حدث من عمليات لداعش في محافظتي كركوك وديالى خلال الأيام الماضية لن يمر من دون قصاص.

ودعا السوداني خلال اجتماع أمني مع رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدد من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف أفرع القوات الأمنية "بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب".

كما دعا إلى "اتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، و بالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش الارهابية، وتحدّ من حركتهم" .

وطلب السوداني من جميع القادة "بالتواجد الميداني في قواطع العمليات، وأن يكونوا قريبين من الضباط ومنتسبيهم، والعمل على رفع معنوياتهم العسكرية، والوقوف بشكل مباشر على الخطط والتنفيذ الميداني لها والتنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية و استباقية ضد العدو أينما تواجد".

وشهدت محافظتي كركوك وديالى خلال الأيام القليلة الماضية عمليتين منفصلتين لتنظيم داعش أوقعت 17قتيلا في صفوف قوات الشرطة الاتحادية والمدنيين.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الحكومة العراقية لـ«داعش»: إرهابكم لن يمر دون قصاص
أفريقيا في مرمى نيران التنظيمات الإرهابية
المصدر: وكالات
العراق
محمد شياع السوداني
الإرهاب
داعش
آخر الأخبار
المسبار «إنسايت» على سطح المريخ
دنيا
توقف نشاط مسبار «إنسايت» على سطح المريخ
اليوم 17:38
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
اليوم 17:32
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
الإمارات
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
اليوم 17:30
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
الرياضي
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
اليوم 17:30
بايدن (يسار) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بالبيت الأبيض
عربي ودولي
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©